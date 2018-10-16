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Парижанка выдала себя за жертву теракта 13 ноября и получила тюремный срок

Общество

Женщина незаконно получила €20 тыс компенсации и льготы

Париж, 16 октября 2018, 12:03 — REGNUM  33-летняя парижанка Александра Дамьян приговорена к шести месяцам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за выдачу себя за жертву террористического акта 13 ноября 2015 года, пишет газета Le Figaro 16 октября.

Женщина обвинена в мошенничестве и даче ложных показаний. Она обманула Гарантийный фонд для жертв терроризма и других уголовных преступлений на €20 тыс., а также Французскую ассоциацию жертв терроризма, получив льготы.

Помимо шести месяцев тюрьмы Дамьян приговорена к полутора годам заключения условно. В течение двух лет она обязана возместить убытки гражданским истцам и найти работу.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия атак, в результате которых погибли 130 человек и более 350 получили ранения. Ответственность за этот крупнейший на территории Франции теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Политическая жизнь Франции
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