Парижанка выдала себя за жертву теракта 13 ноября и получила тюремный срок

Париж, , 12:03 — REGNUM 33-летняя парижанка Александра Дамьян приговорена к шести месяцам тюремного заключения без права на досрочное освобождение за выдачу себя за жертву террористического акта 13 ноября 2015 года, пишет газета Le Figaro 16 октября.

Женщина обвинена в мошенничестве и даче ложных показаний. Она обманула Гарантийный фонд для жертв терроризма и других уголовных преступлений на €20 тыс., а также Французскую ассоциацию жертв терроризма, получив льготы.

Помимо шести месяцев тюрьмы Дамьян приговорена к полутора годам заключения условно. В течение двух лет она обязана возместить убытки гражданским истцам и найти работу.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже была совершена серия атак, в результате которых погибли 130 человек и более 350 получили ранения. Ответственность за этот крупнейший на территории Франции теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).