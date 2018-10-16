В китайском Тибете за четыре дня построили новую дорогу после схода оползня

Лхаса, Китай, , 04:59 — REGNUM Новая дорога была построена для гуманитарных поставок в тибетский городок на юго-западе Китая после того, как старая была засыпана сошедшим оползнем, создав одновременно с этим запруду, которая до недавнего времени угрожала безопасности местных жителей, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Строительство дороги началось 12 октября после того, как единственная дорога, которая вела в городок Боло в уезде Джомба Тибетского автономного района КНР была погребена под слоем грунта и затоплена образовавшейся запрудой. Построенная на высоте 4 км над уровнем моря, новая дорога теперь позволяет доставлять на грузовиках огромное количество гуманитарных грузов и техники для борьбы с последствиями схода оползня. Ранее грузы доставлялись в городок по реке.

Напомним, что более 21 тыс. человек были эвакуированы в безопасное место после схода 11 октября оползня на границе китайского Тибета и провинции Сычуань. Жертв удалось избежать. Особую опасность до недавнего времени представляла запруда, образовавшаяся в результате схода оползня. Однако реке удалось ее размыть и уровень воды в ней упал до безопасного уровня.

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