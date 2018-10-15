В Непале началась кампания против жертвоприношений животных

Катманду, , 21:20 — REGNUM 28 общественных организаций Непала начали программу по борьбе против жертвоприношения животных в религиозных целях, которая будет распространяться на 77 районов страны.

Председатель общества Nawajeevan Paropakar Society Дурганатх Дахал во время празднования фестиваля Дашайн заявил журналистам, что необходимо положить конец ритуальным жертвоприношениям в святилищах индуистских богов и алтарях во время празднования этого праздника.

Все религиозные тексты советуют людям испытывать чувства сострадания и любви к животным, — добавил он.

Сообщается, что участники акции представили меморандум правительственным органам в 77 районах страны, министру сельского хозяйства и животноводства, а также членам крупных политических партий.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, в меморандуме заявляется, что убийство животных во имя религии является актом трусости.