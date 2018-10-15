Понедельник, 15 Октября 2018 года
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В Непале началась кампания против жертвоприношений животных

Общество

В Непале во время фестиваля Дашайн было принято решение начать общенациональную программу по борьбе против жертвоприношения животных в религиозных целях

В Непале началась кампания против жертвоприношений животных
Антонио де Белли. Благодраственное жертвоприношение Ноя (фрагмент). 1640.

Катманду, 15 октября 2018, 21:20 — REGNUM  28 общественных организаций Непала начали программу по борьбе против жертвоприношения животных в религиозных целях, которая будет распространяться на 77 районов страны.

Председатель общества Nawajeevan Paropakar Society Дурганатх Дахал во время празднования фестиваля Дашайн заявил журналистам, что необходимо положить конец ритуальным жертвоприношениям в святилищах индуистских богов и алтарях во время празднования этого праздника.

Все религиозные тексты советуют людям испытывать чувства сострадания и любви к животным, — добавил он.

Сообщается, что участники акции представили меморандум правительственным органам в 77 районах страны, министру сельского хозяйства и животноводства, а также членам крупных политических партий.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, в меморандуме заявляется, что убийство животных во имя религии является актом трусости.

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Зарубежная хроника
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