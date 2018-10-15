В Ярославле открыли выставку советского плаката

Ярославль, , 16:49 — REGNUM В рамках экспозиции в Ярославском выставочном зале имени Н.А. Нужина организаторы представили 52 плаката советской эпохи от 20-х до 90-х годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Эта выставка отразила не только широкую дорогу, которой шел наш славный комсомол, но и узкие, порой извилисты тропки, приводящие на правильный путь. С исследованием архивов и появлением новых материалов сейчас стало возможным говорить о темах, которые раньше практически не затрагивались. Я надеюсь, что эта выставка вызовет интерес не только ветеранов комсомола, но и более молодого поколения. В конце концов, плакат — это неустаревающее искусство, и многие его призывы и лозунги актуальны и по сей день», — отметила куратор выставки Ирина Серова.

История ярославского комсомола в экспозиции представлена многочисленными фотографиями из государственного архива ярославской области и музеев. В создании выставки также приняли участие и многие ярославцы, предоставившие фотографии из семейных альбомов. Помимо плакатов на выставке также представлены немногочисленные скульптуры. По словам организаторов, концепция выставки именно из плакатов была выбрана не случайно, ведь плакат оперативно отзывался на все крупные события в жизни советского народа.