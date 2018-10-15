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У браконьеров в Волгоградской области изъято 20 тысяч раков

Общество

Инспекторы завели свыше 20 административных и уголовных дел

У браконьеров в Волгоградской области изъято 20 тысяч раков
Gareth Williams
Рак

Волгоград, 15 октября 2018, 15:07 — REGNUM  В Волгоградской области любителям ловли раков стоит помнить об установленных правилах: в день один человек может поймать не более полусотни раков. Нарушителей ждёт наказание. Браконьеров выявляют инспекторы регионального рыбнадзора в ходе рейдов на водоёмах области, передаёт ОТР.

Сейчас сезон ловли раков в регионе в самом разгаре. По итогам рейдов сотрудники рыбнадзора уже завели 23 административных и три уголовных дела за нарушения правил ловли членистоногих. Было изъято 20 тысяч раков, которых выпустили в водоёмы.

За нарушение установлен штраф — от двух до пяти тысяч рублей. Плюс по 42 рубля за каждого выловленного сверх нормы рака.

Добавим, что на волгоградских рынках килограмм раков стоит почти 800 рублей. Сезон их ловли закончится в конце ноября.

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Браконьерство
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