Фонд медстрахования Казахстана выделил скорой помощи более $60 млн

Астана, , 14:26 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года фонд социального медицинского страхования Казахстана заплатил станциям скорой медицинской помощи 22,4 млрд тенге ($60,6 млн) за услуги, оказанные населению, сообщает 15 октября агентство «Казинформ».

В рамках гарантированного объема медицинской помощи на 2018 год объем финансирования составит 31,5 млрд тенге ($85,4 млн). Заместитель министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева добавила, что ведомство повысило тарифы на оплату услуг скорой помощи. Дополнительные деньги будут выделяться с октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 сентября 2018 года из фонда социального медицинского страхования Казахстана медицинским организациям выделено 497,5 млрд тенге ($1,33 млрд).

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