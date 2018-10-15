Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:13:05 МСК

Фонд медстрахования Казахстана выделил скорой помощи более $60 млн

Общество

Минздрав Казахстана повысил тарифы на оплату услуг скорой помощи

Астана, 15 октября 2018, 14:26 — REGNUM  По состоянию на 1 октября 2018 года фонд социального медицинского страхования Казахстана заплатил станциям скорой медицинской помощи 22,4 млрд тенге ($60,6 млн) за услуги, оказанные населению, сообщает 15 октября агентство «Казинформ».

В рамках гарантированного объема медицинской помощи на 2018 год объем финансирования составит 31,5 млрд тенге ($85,4 млн). Заместитель министра здравоохранения Казахстана Лязат Актаева добавила, что ведомство повысило тарифы на оплату услуг скорой помощи. Дополнительные деньги будут выделяться с октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 сентября 2018 года из фонда социального медицинского страхования Казахстана медицинским организациям выделено 497,5 млрд тенге ($1,33 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году на гарантированные медуслуги в Казахстане выделено $1,33 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить