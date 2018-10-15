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В Псковской области осудили великолукского живодёра

Общество

От рук злоумышленника погибла собака

Великие Луки, Псковская область, 15 октября 2018, 13:33 — REGNUM  В Псковской области молодого человека осудили за убийство собаки. Как сообщили аи в пресс-службе региональной прокуратуры 15 октября, на скамье подсудимых оказался 25-летний житель города Великие Луки.

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Зверский поступок молодой человек совершил в ноябре 2017 года. Будучи пьян, он демонстративно выбросил с балкона третьего этажа собаку породы такса. Животное от полученных травм скончалось на месте.

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Приговор злоумышленнику был оглашён мировым судьей. За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье и гибель, из хулиганских побуждений, живодёру на восемь месяцев ограничили свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета 2018 года в Псковской области неизвестные злоумышленники облили гудроном трёх собак и бросили умирать на пустыре. Животных спасли зоозащитники из псковской некоммерческой организации «Шанс».

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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