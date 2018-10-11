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В Петербурге стаю кошек выбросили из окна шестого этажа

Происшествия

Это стало следствием конфликта в коммунальной квартире

Санкт-Петербург, 11 октября 2018, 16:15 — REGNUM  В результате конфликта в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга злоумышленник выбросил из окна множество кошек, которых содержала одна из обитателей квартиры. Трое животных погибли при падении. Полиция ведет расследование по факту жестокого обращения с животными.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, драма разыгралась в квартире по Старо-Петергофскому проспекту, 54, вечером 10 октября.

Около 22:00 очевидец сообщил в полицию, что неизвестный из окна шестого этажа выбрасывает кошек. Как установлено, между соседями по коммунальной квартире произошел конфликт.

Одна из обитательниц квартиры, 70-летняя пенсионерка, содержала в своей комнате более 15 кошек. «В ходе конфликта, из окна указанной квартиры были выброшены животные, трое из которых погибли», — отметили в полиции Петербурга, не уточняя количество выброшенных кошек.

В рамках проверки выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, правительство РФ подготовило изменения законодательства об учете и идентификации домашних животных, предполагающий платную регистрацию питомцев. В ближайшее время документ могут внести в Госдуму.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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