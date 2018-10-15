Флешмоб #SkibidiChallenge: в соцсетях массово танцуют под Little Big

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб #SkibidiChallenge, который запустила российская рэйв-группа Little Big. В начале октября музыканты опубликовали клип на песню Skibidi, персонажи которого постоянно танцуют, повторяя одни и те же относительно простые движения.

Позднее Little Big предложили фанатам присоединиться к флешмобу и опубликовать в соцсетях видео со своим танцем. Поклонники быстро отреагировали — только в Instagram под хэштегом #SkibidiChallenge уже около 3 тыс. постов.

https://www.instagram.com/p/Bo7D9HAB8−7/

https://www.instagram.com/p/Bot27imh-0h/

https://www.instagram.com/p/Bo8nVScHsWd/

К флешмобу присоединились не только обычные пользователи, но также знаменитости, среди которых телеведущий Иван Ургант, рэпер Баста и участники группы «Хлеб» (правда, у них что-то пошло не так).

https://www.instagram.com/p/BowRieFBdsx/

Группа Little Big выпустила клип на песню Skibidi 5 октября. Всего за десять дней ролик собрал более 23 млн просмотров. Вероятно, он станет даже популярнее предыдущего клипа группы на песню Faradenza, который также пришелся зрителям по душе и за два месяца набрал 30 млн просмотров.

Читайте ранее в этом сюжете: #MyHomeImprovementFail: в Twitter рассказывают, как нелепо сделать ремонт

Читайте развитие сюжета: Японский блогер сыграл на зловещем музыкальном инструменте