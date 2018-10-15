Официально: принц Гарри и герцогиня Меган ждут рождения ребенка

Лондон, , 12:16 — REGNUM

Теперь официально: принц Уэльский Гарри и его супруга, герцогиня Меган, ждут наследника. Об этом 15 октября сообщил Кенсингтонский дворец, передает телеканал N-TV.

«Их королевские высочества, герцог и герцогиня Сассекские, рады сообщить, что они ожидают ребенка весной 2019 года», — говорится в официальном сообщение.

В настоящее время принц Гарри с супругой находятся в Австралии — это их первая совместная официальная заграничная поездка.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Лондоне состоялась свадьба принцессы Евгении Йоркской, двоюродной сестры принцы Гарри, с ее избранником Джеком Бруксбэнком. На торжественной церемонии не присутствовала супруга принца Чарльза Камилла (Паркер-Боулз), Герцогиня Корнуольская.