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Официально: принц Гарри и герцогиня Меган ждут рождения ребенка

Общество

Ребенок должен родиться весной

Лондон, 15 октября 2018, 12:16 — REGNUM  

Теперь официально: принц Уэльский Гарри и его супруга, герцогиня Меган, ждут наследника. Об этом 15 октября сообщил Кенсингтонский дворец, передает телеканал N-TV.

«Их королевские высочества, герцог и герцогиня Сассекские, рады сообщить, что они ожидают ребенка весной 2019 года», — говорится в официальном сообщение.

В настоящее время принц Гарри с супругой находятся в Австралии — это их первая совместная официальная заграничная поездка.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Лондоне состоялась свадьба принцессы Евгении Йоркской, двоюродной сестры принцы Гарри, с ее избранником Джеком Бруксбэнком. На торжественной церемонии не присутствовала супруга принца Чарльза Камилла (Паркер-Боулз), Герцогиня Корнуольская.

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Правящая династия Великобритании
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