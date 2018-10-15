Волгоградские инженеры разрабатывают 5D-принтер

Волгоград, , 10:02 — REGNUM Доклад об исследовании конструкции 5D-принтера для производства изделий повышенной прочности представил руководитель одной из волгоградских компаний, аспирант Волгоградского государственного технического университета Артем Авдеев в ходе крупнейшей в Восточной Европе выставки передовых технологий 3D-печати и сканирования 3D Print Expo. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба вуза.

Авдеев выступил на лектории, посвященном технологии многоосевой FDM печати. Во время круглого стола, состоявшегося в рамках выставки, представители ВолгГТУ рассказали о достижениях и прорывах этого года, обсудили с лучшими специалистами индустрии тенденции и стратегии, охватывающие самые различные сферы применения 3D-технологий, а также области использования 3D-печати и сканирования.

Выставка 3D Print Expo проходила в Москве 12−13 октября.

Добавим, об уникальных разработках в вузе сообщают не впервые. Ранее в рамках научно-практической конференции «Прогресс транспортных средств и систем — 2018» в Волгограде были представлены непотопляемая спасательная шлюпка, солнцекат (электровелосипед), гелиокатамаран и ряд других изобретений.

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