В Астане открылся очередной центр помощи молодежи

Астана, , 09:46 — REGNUM Центр помощи молодежи открылся в одном из бутиков торгового дома «Аймак Тау» в Астане, сообщили 15 октября в пресс-службе акимата (администрации) города.

Представители управления занятости, труда и социальной защиты, здравоохранения и центра занятости отвечают на вопросы молодых людей, интересующихся государственными программами, открытием бизнеса и другими вопросами.

В первый день в центр обратилось около 80 человек. Большинство молодых людей интересуются вопросами трудоустройства, открытия бизнеса и покупкой жилья по программе «7−20−25».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в Астане работает «Центр помощи молодежи», который был организован коммунальным государственным учреждением «Астана Жастыры».

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