Команда СФУ «Так-то» вышла в финал Высшей лиги КВН

Красноярск, , 08:54 — REGNUM Красноярская команда «Так-то» стала одним из победителей первого полуфинала Высшей лиги КВН. В декабре ей предстоит выступить в финале конкурса Клуба веселых и находчивых, сообщает 15 октября пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Первая часть полуфинала прошла 13 октября в Москве. Команды сыграли четыре конкурса: приветствие, биатлон, «знакомый сюжет» и музыкальный видеоклип. По их итогам конкурсов красноярцы набрали 13,8 балла, уступив всего 0,1 команде из Твери.

Второй командой, которая отправится в финал стали «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери. Судейский корпус представляли директор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, режиссёр театра и кино Юлий Гусман, шоумен Михаил Галустян и телеведущий Валдис Пельш.

Финал Высшей лиги КВН пройдет 15 декабря на сцене концертного зала Крокус Сити Холл.

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