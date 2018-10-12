В СФУ издадут многотомник по истории спорта в Красноярском крае

Красноярск, , 08:58 — REGNUM Студенты и преподаватели Сибирского федерального университета приступили к подготовке многотомного труда по истории спорта в Красноярском крае, сообщает 12 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что эта работа стала продолжением Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Инновации — образование — спорт», которая сегодня завершилась в Красноярске.

«Мы уже год ведём исследования в области истории спорта края и видим явную необходимость в создании многотомника по истории спорта и, в частности, студенческого, в Красноярском крае», — пояснил заместитель директора по научно-исследовательской работе Гуманитарного института СФУ Николай Новосельцев.

По его словам, работа над созданием комплексного исследовательского труда о развитии спорта в регионе займёт от трёх до пяти лет, первый том планируют представить к Универсиаде-2019.

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