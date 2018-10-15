В Якутске жителям гаражных боксов дали тепло после письма в прокуратуру

Якутск, , 07:43 — REGNUM Собственники гаражно-офисных боксов выбрали новую управляющую компания вместо той, которая не платила за электроэнергию, оставив людей без отопления. В надстрои над гаражами, в которых живут более 200 семей, снова подано тепло, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Якутскэнерго.

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По договору с УК, выбранной жильцами, оплата электроэнергии, отопления и горячего водоснабжения будет поступать напрямую поставщикам энергии. Такое решение стало результатом работы, которую провели энергоснабжающая организация, мэрия Якутска, управа Гагаринского округа и собственники помещений. Долги с ранее руководившей нежилыми помещениями, в которых живут люди, УК «Вера» энергетики намерены взыскивать в судебном порядке, их сумма превышает 20 млн рублей. Напомним, в мае 2018 года по требованию ресурсоснабжающей организации суд признал ООО УК «Вера» банкротом, в октябре в отношении компании введено конкурсное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом отопительном сезоне жильцы помещений над гаражами, которые имеют статус нежилых, дважды оставались без тепла. Энергетики перекрывали им задвижку за долги обслуживающей эти боксы УК «Вера», которая, как утверждают жильцы, деньги с них собирала, но энергетикам не платила. Люди призывают возбудить в отношении её директора Андрея Петрова уголовное дело и отправили в правоохранительные органы соответствующее обращение.

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