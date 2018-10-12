В Якутске жители боксов над гаражами просят наказать директора их УК

Якутск, , 11:26 — REGNUM Скандал с жильцами надстроев над гаражами, которых «Якутскэнерго» оставило без отопления, набирает обороты. Люди просят правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании «Вера», собиравшей с жильцов деньги, но не передававшей их поставщикам энергии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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У людей беда — в Якутске выпал снег, а в их домах нет тепла, приходится спасть в пуховиках. Отопление в нежилых помещениях, в которых фактически живут сотни людей (более 200 семей), отключило за долги управляющей компании «Якутскэнерго». Доводам мэрии поставщик электроэнергии не внял. Размер долга — порядка 20 млн рублей.

Жильцы надстроев над гаражами, оставшиеся без отопления, обратились в прокуратуру, региональное управление следственного комитета и администрацию главы и правительства республики. Текст обращения опубликовало ИА SakhaLife. Люди просят принять меры в отношении директора обслуживающей помещения УК «Вера» Андрея Петрова, «который обманным путём заимствовал денежные средства у жителей (собственников, арендаторов)».

«За всё время ведения деятельности по управлению нашими домами УК «Вера» взимала плату за коммунальные услуги, а именно за электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, а также за прочие услуги по обслуживания дома. Согласно реестру Управления госстройжилнадзора Якутии дома, расположенные по адресу: ул. Можайского 13/3г, не были переданы в управление, должным образом, то есть УК «Вера» управляла объектом самозахватом. На данный момент, в том месте, где располагался (6 корпус) офис УК «Вера» находится управляющая компания ООО «Гефест», принадлежащий также Андрею Петрову», — рассказали правоохранительным органам жильцы, обратившись с просьбой возбудить в отношении директора УК уголовное дело.

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В результате его действий помещения, в которых живут люди, остались не только без тепла, но также без света и без воды.

Как сообщало ИА REGNUM, надстрои над гаражами по улице Можайского в Якутске, где живут 293 семьи, сначала обеспечили теплоснабжением, затем отключили его, снова включили по просьбе мэрии, а затем всё же перекрыли задвижку. Люди не виноваты в том, что управляющая компания, обслуживающая здания, в которых они живут, накопила долги, но на уступки энергетики всё равно не идут.