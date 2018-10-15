Югу Китая — ливни, северу Китая — смог: прогноз до конца недели

Пекин, , 06:32 — REGNUM Некоторые районы юга Китая накроют сильнейшие ливни, которые продлятся с 14 по 18 октября, в то время, как над севером Поднебесной нависнет густой смог, сообщают метеорологи, передает агентство Синьхуа.

Государственный метеоцентр Китая прогнозирует мощные ливни с грозой в некоторых районах провинций Гуанси и Гуандун. Количество осадков может достигать 80 мм в час. Начиная с вечера 14 октября и до утра 18 октября смог накроет центральные и южные районы севера Китая, а также районы на севере рек Хуанхэ и Хуайхэ. При этом, качество воздуха постепенно будет улучшаться в большинстве этих районов уже ближе 18 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, воздух в Пекине в 2018 году стал на 16,7% чище, чем годом ранее. При этом, количество «грязных» дней упало более, чем на 50%.

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