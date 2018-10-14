Китайскую соцсеть Weibo закроют для детей младше 14 лет

Пекин, , 11:51 — REGNUM В китайской социальной сети Weibo запретили регистрацию для пользователей, не достигших 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Sina Weibo.

Компания Sina Corp, владеющая сервисом микроблогов Weibo, объявила об изменении политики социальной сети. Представители компании заявили, что придают большое значение защите несовершеннолетних, поэтому решили запретить регистрацию пользователей младше 14 лет.

В Weibo отметили, что компания займется разработкой специальной платформы для несовершеннолетних, содержание которой будет контролироваться особенно тщательно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре китайская компания Tencent ввела ограничение времени, которое несовершеннолетние пользователи смогут проводить в игре на мобильных устройствах.