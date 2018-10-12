В Свердловской области завершён пуск тепла

Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM В Свердловской области завершено включение отопления. О запуске тепла отчитались все 94 муниципалитетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Министр Николай Смирнов отмечает, что. как и год назад, системных сбоев не было. Впрочем, в Белоярском районе 11 домов оставались без отопления. В ситуацию вмешались власти. Вечером 10 октября оставшиеся дома начали отапливать.

При этом министр не исключил, что некоторые граждане пока не получили тепла. С вопросами он советует обращаться в свою управляющую компанию или на горячую линию по пуску тепла.

Напомним, отопительный сезон стартовал на Урале 17 сентября. Ночью 13 октября в Екатеринбурге ожидается минус 2 градуса.