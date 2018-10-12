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В Казахстане планируют запретить рекламу лекарств

Общество

Норма предусмотрена концепцией проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Астана, 12 октября 2018, 16:02 — REGNUM  Министерство здравоохранения Казахстана планирует ввести запрет на рекламу лекарственных средств. Об этом сообщает 12 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на ответственного секретаря министерства здравоохранения республики Болата Токежанова.

По его словам, данная норма предусмотрена концепцией проекта кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». Токежанов сослался на исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отметил, что реклама может нанести вред здоровью, поэтому новым проектом предусмотрен ряд запрещающих норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в сенате парламента Казахстана на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений по вопросам рекламы», который предусматривает ограничение рекламы в вечернее время.

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