В Восточно-Казахстанской области 91 недропользователь не исполнил контракт

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 15:29 — REGNUM Прокуратура Восточно-Казахстанской области выявила 91 недропользователя, которые не исполнили своевременно свои контрактные обязательства, сообщает 12 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В настоящее время в области находится 284 объекта недропользования, из которых 145 связаны с добычей общераспространенных полезных ископаемых.

Прокуратура выявила в Усть-Каменогорске девять карьеров и в Семипалатинске — шесть карьеров, на территории которых проводятся работы без разрешительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в администрации Карагандинской области Казахстана заявили, что в пгт Жайреме будет построена обогатительная фабрика, в которую планируется инвестировать 100 млрд тенге ($270 млн).

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