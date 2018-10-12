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В Восточно-Казахстанской области 91 недропользователь не исполнил контракт

Общество

В настоящее время в области находится 284 объекта недропользования

Усть-Каменогорск, Казахстан, 12 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Прокуратура Восточно-Казахстанской области выявила 91 недропользователя, которые не исполнили своевременно свои контрактные обязательства, сообщает 12 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В настоящее время в области находится 284 объекта недропользования, из которых 145 связаны с добычей общераспространенных полезных ископаемых.

Прокуратура выявила в Усть-Каменогорске девять карьеров и в Семипалатинске — шесть карьеров, на территории которых проводятся работы без разрешительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в администрации Карагандинской области Казахстана заявили, что в пгт Жайреме будет построена обогатительная фабрика, в которую планируется инвестировать 100 млрд тенге ($270 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Карагандинской области Казахстана построят фабрику за $270 млн

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Горнорудная промышленность Туркестана
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