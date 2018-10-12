Депутат извинился за жену, перегородившую ради тверка МКАД

Москва, , 14:40 — REGNUM Депутат городского поселения Щелково Олег Яковлев 12 октября извинился за поступок своей супруги Оксаны Яковлевой, блокировавшей ради танца движение по МКАД.

«Я не поддерживаю жену в этом поступке. Если я был бы хотя бы в Московской области — этого бы точно не произошло. Я хочу извиниться за свою семью перед всеми, кого, возможно, она задержала — скорая или просто жители Подмосковья и Москвы. Не судите строго. Извините, пожалуйста!», — сказал Яковлев в эфире телеканала «Россия 1».

Депутат рассказал, что ему поступило множество комментариев об инциденте, даже попытались взломать профиль в соцсети.

Напомним, в интернете появился видеоролик, где три девушки танцуют тверк на одной из полос Московской кольцевой автодороги. Съемки проходили 7 октября. Одной из участниц перфоманса оказалась 29-летняя Оксана Яковлева, известная также как певица Yaxana. Позже к случившемуся проявили интерес сотрудники дорожной инспекции.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦОДД обратится в полицию из-за съёмок музыкального клипа на МКАД