Патриарх Варфоломей совершил государственный переворот – Сергей Худиев

Москва, , 13:51 — REGNUM Патриарх Варфоломей выбрал быть абсолютным диктатором той части православного мира, которую он сможет подмять под себя. Об этом 12 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил православный публицист Сергей Худиев.

«Вся так называема автокефалия — это чисто политический проект, за которым стоят люди, часть их которых даже формально не принадлежит к православной церкви, — сказал Худиев. — Со стороны патриарха Варфоломея его деяния — если проводить аналогии со светским миром — это государственный переворот. Православный мир — это конфедерация православных церквей, во главе каждой из которых стоит патриарх. И вот он [Варфоломей] объявляет себя абсолютным диктатором над всем православным миром. Все остальные — никто. Он ни с кем не советуется. Он объявляет о том, что у него есть абсолютная непререкаемая власть. Это сравнивают с полномочиями римского папы, но это не совсем правильно, потому что папа значительно скромнее и все-таки он с такой грубостью обычно не действует. Есть личное властолюбие патриарха Варфоломея. У него был выбор: быть первым среди равных в трёхсотмиллионном православном сообществе или быть абсолютным диктатором в той части православного мира, которую он сможет подмять под себя. Он выбрал второе. Конечно, для того чтобы эта страсть проявилась, благоприятные условия создал чисто политический расклад».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что по итогам Синода Константинопольского патриархата, состоявшегося в Стамбуле 9−11 октября, Украина уже получила томос об автокефалии церкви.

Между тем в решении Синода сказано, что Украина может получить томос лишь после объединения трех православных церквей — раскольников «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви, а также канонической Украинской православной церкви.