Новосибирских пенсионеров обучат конфликтологии и разумному долголетию

Новосибирск, , 09:15 — REGNUM Более ста пенсионеров из Новосибирска начнут обучение в Новосибирском государственном техническом университете с 15 октября. Им предстоит изучать основы возрастной психологии и конфликтологии, разумное долголетие и другие предметы, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что обучение будет проходить на Народном факультете университета, созданного в 2002 году. Образовательный курс состоит из трех семестров, длится семь месяцев с октября по май.

Учебный план включает в себя более десяти предметов: основы компьютерной грамотности, основы геронтологии, основы православной культуры, основы возрастной психологии и конфликтологии, основы экологических знаний, культура речи, основы наследственного права и другие.

Лекции и практические занятия для пенсионеров проходят два раза в неделю по четыре часа после обеда, при этом учитываются интересы людей пенсионного возраста. В вузе отметили, что ежегодный набор слушателей для обучения на Народном факультете составляет 130 человек. Конкурс на поступление составляет от двух до трех человек на место.

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