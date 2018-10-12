Министр обороны Казахстана проверил Чимкентский и Атырауской гарнизоны

Чимкент, Казахстан, , 08:04 — REGNUM Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев проверил порядок и условия хранения вооружения и военной техники, состояние учебно-материальной базы и реализацию социального обеспечения военнослужащих Чимкентского и Атырауского гарнизонов. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В ходе поездки личному составу были объяснены основные положения послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По результатам визита министр отдал поручения по дальнейшему развитию гарнизонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября министерство обороны Казахстана, администрация Чимкента и военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

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