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Суд вынес решение по делу обрушения здания архива в Кёльне в 2009 году

Общество

Виновные получили условные сроки

Кёльн, Германия, 12 октября 2018, 07:52 — REGNUM  Суд немецкого города Кёльн вынес приговор обвиняемым по делу обрушения здания исторического архива в 2009 году, передает телеканал N-TV 12 октября.

На скамье подсудимых оказались двое сотрудников строительной фирмы, ведущей строительство метро в Кёльне, и двое сотрудников кёльнской транспортной компании (KVB). Прокурор счел, что несчастье можно было предотвратить.

Суд признал вину троих из них в нарушении должностных инструкций, которое привело к обрушению здания и непредумышленному убийству двух человек. Четвертый подсудимый из KVB оправдан, поскольку было доказано, что он не обладал важной информацией. Виновные получили условные сроки: для строителей один год лишения свободы, для представителя KVB — 10 месяцев.

Изначально в деле было пять подсудимых, но пятый (строитель) в ходе процесса серьезно заболел и был признан неспособным участвовать в судебном разбирательстве.

Здания исторического архива провалилось под землю 3 марта 2009 года из-за ошибок в ведении строительных работ под землей. Погибли два человека, уничтожены бесценные исторические документы.

Власти города оценили ущерб в €1,2 млрд. Кто будет его возмещать, еще предстоит решить в суде.

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Обрушения зданий
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