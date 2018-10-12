В Астане школьники лицея питались просроченными продуктами

Астана, , 07:48 — REGNUM В школе-лицее №85 города Астаны, открытой в сентябре 2018 года при поддержке фонда развития Катара, были обнаружены просроченные продукты питания, которыми питались дети начальных классов. Об этом 12 октября сообщает издание «ЕлордаИнфо».

Управление образования по Астане подтвердило факты, обнаруженные родителями. В результате была организована встреча поставщиков питания, родительской общественности и школьной администрации.

Поставщики продуктов отчитались о принятых мерам по исправлению и недопущению сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре сотрудники санитарно-гигиенического надзора за детскими образовательными пищевыми объектами Усть-Каменогорска выявили санитарно-эпидемиологические нарушения в школах города.

Читайте ранее в этом сюжете: Инспекторы Усть-Каменогорска нашли нарушения в столовых 14 школ