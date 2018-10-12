Уральская таможня изъяла полторы тонны безакцизных сигарет

Екатеринбург, , 04:10 — REGNUM Полторы тонны безакцизных сигарет, переправлявшихся из Киргизии в Екатеринбург, изъяты уральскими таможенниками, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Уральские таможенники изъяли более 1,5 т сигарет, которые нелегально ввезли на территорию России. По оперативным данным, предприниматели закупали табачные изделия в Киргизской Республике, а потом доставляли их в Екатеринбург», — сообщили в пресс-службе.

Незаконность вывоза табачных изделий была обнаружена во время таможенного досмотра в грузовом терминале аэропорта. На пачках сигарет отсутствовала российская акцизная маркировка. Изъятые сигареты поступили в органы Роспотребнадзора по Свердловской области.

По факту попытки провезти безакцизный товар возбуждено административное дело. Комментируя инцидент, замглавы Уральского таможенного управления Михаил Пономарев сказал:

«Уральские таможенники выработали механизмы пресечения незаконных схем ввоза товаров. Для обеспечения экономической безопасности государства во взаимодействии с органами прокуратуры мы активно противодействуем незаконному ввозу табачной продукции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Челябинске на границе с Казахстаном таможня пресекла попытку вывезти 700 кг аккумуляторной серной кислоты под видом жидкого стекла. В отношении предпринимателя, пытавшегося вывезти серную кислоту, возбуждено уголовное дело.

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