Наглость Кокорина и Мамаева сравнили с выходками феодалов

Москва, , 21:54 — REGNUM В истории с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым есть торжество несправедливости, заявил 11 октября публицист, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ). Он выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда мы узнаем про тех, кто готов давить всех и едет по встречке, про знать и отпрысков знати, которые точно так же считают, что им все позволено, — это каждый раз вызывает отвращение. Это что, феодализм такой? И дело ведь не в том, какие они футболисты, а в том, что они считают себя принадлежащими к определенной касте», — сказал он.

Самое показательное, по мнению Шаргунова, что есть люди, которые уверены, что у них «есть статус или достаточно бабла, чтобы идти и бить первого встречного и чтобы второго встречного в кафе точно так же мордовать».

Поведение Кокорина и Мамаева депутат объяснил мнимой принадлежностью к «особой касте»:

«Считают, что они некие инопланетяне, они — те, кому так можно. И они действовали в полной наглой уверенности, что им это сойдет и с рук, и с ног».

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий «Зенита» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев задержаны после нападений в центре Москвы утром 8 октября. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Оба спортсмены задержаны и провели ночь в СИЗО. 11 октября Тверской суд Москвы заключил Кокорина на 2 месяца под стражу.