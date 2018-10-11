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Пентагон приостановил полёты новейших истребителей F-35

Общество

Полёты самолётов приостановят на двое суток для проведения инспекции

Вашингтон, 11 октября 2018, 18:46 — REGNUM  Министерство США приняло решение о временном прекращении полётов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает Military News со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как уточняется, полёты F-35 будут приостановлены ориентировочно на 24−48 часов для проведения инспекции топливной системы самолёта. Полётные операции с участием F-35 приостановят как Соединённые Штаты, так и их международные партнёры.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что ВВС США впервые применили новейший многоцелевой истребитель F-35B для нанесения удара по противнику. Истребитель атаковал позиции «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

На следующий день самолёт F-35B потерпел крушение в Южной Каролине. Пилот истребителя успел катапультироваться.

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Военно-воздушные силы
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