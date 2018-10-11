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В Дании обнаружили хищение в социальной сфере самой верной сотрудницей

Общество

Сотрудница соцслужбы пользовалась доверием на протяжении всех 40 лет работы в управлении

Копенгаген, 11 октября 2018, 15:53 — REGNUM  Министерство по социальным делам Дании раскрыло информацию о хищениях в социальной сфере на сумму в 17, 1 млн. долл. На пресс-конференции 9 октября министр по социальным делам Дании Май Меркадо сообщила, что в период с 2002 по 2018 гг. в социальной сфере происходило хищение средств, предназначенных для малоимущих граждан. По заявлению министра, в преступлении обвиняется 64-летняя сотрудница управления социального развития, которая в настоящее время находится в международной розыске, поскольку предположительно покинула территорию Дании.

Прокурор ведомства по борьбе с экономическими преступлениями (Bagmandspolitiet) заявляет, что будет сделано все возможное, чтобы вернуть подозреваемую на родину — сообщает датское новостное агентство «Danmarks Radio» («Радио Дании»).

Сообщается, что сотрудница пользовалась доверием на протяжении всех 40 лет работы в управлении, и в период с 2002 по 2018 гг. не было никаких подозрений в хищении.

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Зарубежная хроника
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