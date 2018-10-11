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Госдума защищает детей от опасных для жизни игр и сообществ

Общество

Законопроект прошел в первом чтении

Госдума защищает детей от опасных для жизни игр и сообществ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 11 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Законопроект, направленный на защиту детей от вредного контента, который вовлекает в заведомо опасные для их жизни противоправные действия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Речь идет о защите детей от колумбайн-сообществ, различных игр, где детям предлагается совершать заведомо опасные для их жизни действия, а также от групп, пропагандирующих «криминальную романтику».

«Какие бы новые преступные сообщества ни появлялись, борьба с ними будет охватываться новыми нормами», — заявила автор инициативы депутат Ирина Яровая («Единая Россия»).

Предлагается не удалять интернет-страницы, содержащие опасный для детей контент, а прекращать к ним доступ. Такая мера, по мнению депутата, позволит органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств для расследования.

Сокращается срок, в течение которого владелец сайта, получивший от хостинг-провайдера информацию о включении сайта в реестр запрещенных сайтов, обязан прекратить доступ к нему, а также срок, в течение которого хостинг-провайдер обязан ограничить доступ к таком сайту в случае бездействия владельца сайта, — незамедлительно.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит защиту детей от колумбайн-сообществ

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Защита детей от вредной информации
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