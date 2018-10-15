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Деревенские дамы — пусть к всемирной славе

Общество

15 октября – Международный день сельских женщин

Деревенские дамы — пусть к всемирной славе
Алексей Венецианов. На пашне. Весна. 1820-е

Москва, 15 октября 2018, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 15 октября, отмечают Международный день сельских женщин. Идея проведения праздника появилась на Женской конференции ООН в 1995 году с целью получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. В 2007 году праздник официально утвердила Генеральная ассамблея ООН.

Сельские женщины, главным источником существования которых являются природные ресурсы и сельское хозяйство, составляют более четверти всего населения планеты. В мировом масштабе женщины составляют 43% рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве. Однако дискриминационная политика и социальные рамки ограничивают доступ женщин-фермеров к услугам в области землепользования, средств ведения хозяйства, финансирования, водных ресурсов и энергетики, соответствующей инфраструктуры, технологий и знаний.

Усугубляет положение сельских женщин и изменение климата. По оценкам ООН, сокращение гендерного разрыва поможет до 20% увеличить объем сельскохозяйственной продукции в Африке. Кроме того, это позволит женщинам-фермерам применять адаптируемые к климату сельскохозяйственные подходы.

С учетом того, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам поможет сократить масштабы голода и нищеты в мире.

Официально утвердив День сельских женщин, ООН признала важнейшую роль сельских женщин, в том числе женщин, принадлежащих к коренным народам, и их вклад в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах.

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