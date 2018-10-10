Павел Мамаев явился на допрос в МВД

Москва, , 17:04 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщил официальный пресс-секретарь столичного главка Юрий Титов.

По его словам, с футболистом в настоящее время проводятся следственные действия. Ожидается, что позднее для Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина будет избрана мера пресечения.

Ранее сегодня в МВД сообщили, что в связи с неявкой на допрос футболистов могут объявить в федеральный розыск. Полиция предписала Мамаеву и Кокорину явиться в отделение сегодня до 18:00 мск. О появлении Кокорина в МВД пока информации не поступало.

Напомним, в отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Кокорин и Мамаев подозреваются в участии в драках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель телеведущей «Первого канала» и чиновник Минпромторга России.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция может объявить Кокорина и Мамаева в федеральный розыск