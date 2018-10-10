За убийство участкового МВД в Дагестане судят боевика

Махачкала, , 14:14 — REGNUM Житель Дагестана Шамиль Ю. предстанет перед судом за убийство полицейского и другие тяжкие преступления. Свои незаконные действия он совершал в составе вооружённого формирования, действовавшего на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов Дагестана. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, 29 сентября 2017 года в селе Большая Задоевка Кизлярского района Шамиль Ю. и другие бандиты в пункте полиции напали с ножом на местного участкового. От полученных травм полицейский скончался на месте.

А бандиты, похитив табельный пистолет полицейского и завладев служебным автомобилем, скрылись с места убийства. Позже автомобиль был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе.

На следующий день участники вооружённой банды совершили ещё одно нападение на участкового полиции в селе Ибрагимотар Бабаюртовского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве двух сотрудников полиции группой боевиков в Кизилюртовском районе Дагестана. Преступники произвели обстрел из автоматического оружия служебного автомобиля, в котором находились трое сотрудников ГИБДД. Одному из них удалось выжить.

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