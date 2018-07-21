По факту убийства двух полицейских в Дагестане возбуждено уголовное дело

Махачкала, , 12:17 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства двух сотрудников полиции группой боевиков. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кизилюртовском районе Дагестана группа боевиков, следуя на автомобиле, произвела обстрел из автоматического оружия служебного автомобиля, в котором находились трое сотрудников ГИБДД. Двое из них погибли.

Нападавшие скрылись.

В данный момент в районе введен план «Сирена». Весь личный состав МВД республики поднят по тревоге.

По факту убийства сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на сотрудника правоохранительного органа»), 208 УК РФ («Участие в незаконных вооруженных формированиях») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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