Вводятся штрафы за нарушения при внесении данных в реестр инвалидов

Москва, , 12:10 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушения при внесении сведений об инвалидности в реестр правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Так, согласно поправкам, непредставление должностным лицом сведений, подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов, неразмещение или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка или сроков размещения указанных сведений либо их размещение в федеральном реестре инвалидов не в полном объеме, а равно размещение в нем заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Повторное нарушение повлечет наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Сведения из реестра используются в том числе при оказании государственных и муниципальных услуг, их отсутствие или искажение может привести к невозможности предоставления государственных или муниципальных услуг инвалидам либо принятию неправильного решения органом, оказывающим ему такие услуги, отмечают авторы.

Так, до настоящего времени не размещены сведения об исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в части обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами Брянской и Саратовской областью, что не позволяет Минтруду России в полной мере обеспечивать оценку эффективности реализации мероприятий по реабилитации инвалидов и использовать сведения реестра при формировании федерального бюджета, говорится в сопроводительных документах.

Кроме того, по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, имеет место задержка размещения сведений от отдельных учреждений медикосоциальной экспертизы об установлении инвалидности: по состоянию на июнь 2018 г. с задержкой более 45 дней размещены сведения об установлении инвалидности в реестре учреждениями медико-социальной экспертизы по Пермскому краю, Архангельской, Мурманской и Челябинской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу.

Кроме того, в ходе проверочных мероприятий в Дагестане было выявлено искажение сведений об инвалидности, размещенных в реестре, и сведений Пенсионного фонда Российской Федерации, на основании которых граждане получают выплаты и пенсии (несоответствие группы инвалидности и срока, на который она установлена). По данным фактам проводится проверка правоохранительными органами, отмечают в правительстве.