В Омске обсудили план работы епархии с вузами в 2018-2019 учебном году

Омск, , 14:34 — REGNUM Представители вузов Омска приняли участие в заседании рабочей группы по взаимодействию с Омской епархией, на котором обсудили план работы на 2018−2019 учебный год, сообщает 13 сентября пресс-служба Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ).

Встреча прошла 11 сентября в читальном зале научной библиотеки ОмГПУ. Председателем заседания выступил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов. В работе группы приняли участие священники и представители крупнейших вузов города — Омского госуниверситета им. Ф. М. Достоевского, Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина и других.

В ходе заседания представители вузов рассказали об опыте реализации соглашения о сотрудничестве с епархией в своих учебных заведениях и наметили планы на будущее.

«Диалог с представителями Омской епархии получился очень интересным. Их представление о том, каким должно быть духовно-нравственное воспитание, их стремление участвовать в процессе воспитания произвели на меня серьезное впечатление», — сообщила доцент кафедры предметных технологий начального и дошкольного образования факультета начального, дошкольного и специального образования ОмГПУ Марина Зайцева.

Всем участникам заседания рабочей группы предложено внести дополнения в план совместной деятельности вузов Омска и Омской епархии на 2018−2019 учебный год в ближайшее время.