Студенты Приморской ГСХА проходят практику в Лазовском заповеднике

Уссурийск, Приморский край, , 07:34 — REGNUM Студенты-ветеринары Приморской государственной сельскохозяйственной академии проводят мониторинг за численностью особей в популяциях Лазовского заповедника, сообщает 10 октября пресс-служба вуза.

В рамках ежегодной практической работы студенты проводят осмотр мелких хищников (барсуки, енотовидные собаки, дальневосточные лесные коты и др.) и устанавливают фотоловушки на территории заповедника. Кроме того, под руководством ветеринарного врача Михаила Гончарука студенты набираются опыта в работе с газовым наркозом, в отборе проб биологического материала, в оформлении сопутствующих документов и журналов наблюдения.

Полученные данные ежегодно используются студентами при написании научных статей на студенческие научные конференции и при написании рефератов.

Читайте также: Студенты Приморской сельхозакадемии прошли практику на птичьем дворе