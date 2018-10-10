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Студенты Приморской ГСХА проходят практику в Лазовском заповеднике

Общество

Во время занятий проводится мониторинг численности особей и осмотр хищников

Уссурийск, Приморский край, 10 октября 2018, 07:34 — REGNUM  Студенты-ветеринары Приморской государственной сельскохозяйственной академии проводят мониторинг за численностью особей в популяциях Лазовского заповедника, сообщает 10 октября пресс-служба вуза.

В рамках ежегодной практической работы студенты проводят осмотр мелких хищников (барсуки, енотовидные собаки, дальневосточные лесные коты и др.) и устанавливают фотоловушки на территории заповедника. Кроме того, под руководством ветеринарного врача Михаила Гончарука студенты набираются опыта в работе с газовым наркозом, в отборе проб биологического материала, в оформлении сопутствующих документов и журналов наблюдения.

Полученные данные ежегодно используются студентами при написании научных статей на студенческие научные конференции и при написании рефератов.

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