Студенты Приморской сельхозакадемии прошли практику птичьем дворе

Уссурийск, Приморский край, , 08:05 — REGNUM В институте животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии (Приморской ГСХА) прошли выездные занятия на коллекционном дворе, сообщает 14 сентября пресс-служба вуза.

«Студенты отточили свои умения и навыки в области птицеводства: с апреля отследили полный цикл развития птицы, начиная от закладки яйца на инкубацию и заканчивая выбраковкой и убоем взрослой особи», — говорится в сообщении.

Занятия прошли под руководством Юрия Котлярова и руководителя Уссурийской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Вячеслава Животовского. Отмечается, что полученные знания и опыт будут оформлены в виде отчетов, рефератов и научных статей студентов в сборниках трудов.