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Студенты Приморской сельхозакадемии прошли практику птичьем дворе

Общество

Группа на практике отработала закладку яиц и разделку птицы

Уссурийск, Приморский край, 14 сентября 2018, 08:05 — REGNUM  В институте животноводства и ветеринарной медицины Приморской государственной сельскохозяйственной академии (Приморской ГСХА) прошли выездные занятия на коллекционном дворе, сообщает 14 сентября пресс-служба вуза.

«Студенты отточили свои умения и навыки в области птицеводства: с апреля отследили полный цикл развития птицы, начиная от закладки яйца на инкубацию и заканчивая выбраковкой и убоем взрослой особи», — говорится в сообщении.

Занятия прошли под руководством Юрия Котлярова и руководителя Уссурийской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Вячеслава Животовского. Отмечается, что полученные знания и опыт будут оформлены в виде отчетов, рефератов и научных статей студентов в сборниках трудов.

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Сельское хозяйство
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