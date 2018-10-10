Кургинян рассказал, откуда взялся у русских «тефлоновый патриотизм»

Москва, , 02:43 — REGNUM Современный патриотизм русских появился после того, как они, доверившись Западу совершили покаяние и самобичевание с поношением собственной истории, за что поплатились страшными бедами и трагедиями, заявил 9 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, граждан Советского Союза купили на двух вещах — на свойственном им православном христианском по сути самоумалении, покаянии и доверчивости. В том числе это произошло в виду величия страны, людям казалось, что ничего не стоит покаяться и, доверившись западному «доктору», начать «лечение» внутренних «заболеваний». Кончилось же это все в итоге ужасом перестройки и 90-х годов, который был остро пережит народом наше страны, к которому у него возник иммунитета.

«Когда выяснилось, что это наглый грабёж, когда выяснилось, что все утверждаемые ценности — это фуфло и все их нарушают одномоментно, когда выяснили, сколько потеряли, тогда народ показал новый возвратный патриотизм. Этот новый возвратный патриотизм сегодня убить нельзя ничем. Хайте, как хотите — он тефлоновый… не проходит… Оказалась построена совершенно новая иммунная система у народа, и эта новая иммунная система действует», — заявил Кургинян.

При этом, оказались крайне скомпрометированы все силы, которые занимались навязыванием русскому народу комплекса личной, в том числе и исторической и национальной неполноценности. Народ же понял, что он может в результате очередного покаяния потерять с одной стороны, и что его хотят не лечить, а убить — с другой стороны, что в совокупности породило «огненное чувство любви» к стране.

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