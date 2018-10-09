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Будущие строители из Саратова посетили завод по производству цемента

Общество

Студенты изучили цеха и пообедали в заводской столовой

Будущие строители из Саратова посетили завод по производству цемента
Цитата из хф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР
Знакомство с цементом

Саратов, 9 октября 2018, 08:56 — REGNUM  Студенты Института урбанистики, архитектуры и строительства Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. посетили завод по производству цемента в Вольске, сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

Ознакомительная экскурсия по заводу включала изучение производственных цехов и отделений предприятия. Ее провели исполняющий обязанности начальника производства предприятия и руководитель смены.

Будущие архитекторы и строители посмотрели все этапы производства цемента, смогли ознакомиться с работой центрального пульта управления завода и лаборатории. Вместе с работниками студенты пообедали в заводской столовой и получили ответы на интересующие их вопросы.

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