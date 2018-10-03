В Саратове обсудили актуальные проблемы электронного приборостроения

Саратов, , 11:45 — REGNUM Результаты научных исследований и практических достижений обсудили участники международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения», которая на базе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба вуза.

В работе конференции приняли участие эксперты из России, Канады, Белоруссии, Казахстана и Украины. Выступления участников коснулись разработок и исследований по направлениям микроволновой электроники, вакуумной микроэлектроники и наноэлектроники, электродинамики, технологии производства электронных приборов и других.

В рамках мероприятия были проведены семинар-презентация и мастер-класс производителем радиоизмерительной аппаратуры, а также конкурс на лучший студенческий доклад, в котором приняли участие студенты, магистранты и аспиранты.

Отмечается, что конференция проводится в университете с 1994 года при поддержке Международного института инженеров электроники и электротехники (IEEE) и традиционно собирает ученых из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.