Африканская чума свиней вновь зафиксирована на северо-востоке Китая

Шэньян, Китай, , 08:41 — REGNUM Стало известно об очередной вспышке африканской чумы свиней в Китае, которая произошла в провинции Ляонин на северо-востоке страны, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 9 октября агентство Синьхуа.

Среди 3358 свиней, выращенных в ряде деревень близ города Инкоу, у 334 было подтверждено это опасное заболевание. Из них 93 уже умерли, сообщили в Центре контроля заболеваний животных Китая. Местные власти уже инициировали стандартный ряд экстренных мер, включающий в себя забой больных животных и дезинфекцию. Отмечается, также, что ситуация находится под полным контролем.

Напомним, что ранее африканская чума свиней была зафиксирована в целом ряде провинций и районов Китая, включая Внутреннюю Монголию, Ляонин, Хэйлунцзян, Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян.

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