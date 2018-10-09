В Тюменском университете открылся Китайский центр

Тюмень, , 08:05 — REGNUM Продолжением сотрудничества Тюменского государственного университета (ТюмГУ) с партнерами из КНР стало открытие Китайского центра. Торжественное мероприятие было приурочено к 69-й годовщине образования Китайской Народной Республики и установлению дипломатических отношений с Россией (СССР), сообщает 9 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что гостями праздничного концерта стали более двухсот человек. В качестве почетных гостей церемонию посетили известный специалист по культуре и истории Китая профессор ТюмГУ Леонтий Андоверов, эксперт секретариата Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Денис Воронко, а также профессор Чжу Юйфу с приветственным словом от ректора Цюйфуского педагогического университета.

«Открытие Китайского центра в Тюменском университете станет заметной вехой в историческом развитии вуза, откроет новые возможности для всех тех, кто интересуется богатой, древней культурой и наукой Китая», — сообщил в приветственном слове проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.

Отмечается, что Китайский центр ТюмГУ, с одной стороны, ставит целью развитие и углубление имеющегося сотрудничества между вузом и университетами-партнерами в Китае, а также развитие новых связей с университетами Китая. С другой стороны, Китайский центр университета будет способствовать развитию представлений о классическом и современном Китае у студентов ТюмГУ и интересующихся горожан.

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