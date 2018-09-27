В Тюмени обсудили создание научно-образовательного центра

Тюмень, , 07:43 — REGNUM Конкретные проекты и темы научно-образовательного центра межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) обсудили в Тюмени представители науки, реального сектора экономики, органов власти вузовского сообщества, сообщила пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Участвующий в совещании ректор ТюмГУ, председатель Совета ректоров вузов Тюменской области Валерий Фальков сообщил, что разработка общей для всех стратегии в интересах региона возможна только через осмысленную коммуникацию участников процесса.

Она «позволит консолидировать ресурсы для участия в крупных научно-технологических проектах, скоординировать программы развития, избежать ненужной конкуренции», — сказал он.

Предполагается, что одним из ожидаемых результатов от реализации проекта НОЦ станет увеличение объема внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников компаний-участников.

За два дня работы сообщества возникло немало идей и предложений, в том числе такие неожиданные, такие как «поиск альтернативных источников энергии», или «коммуникации с потребителем».

По окончании встречи ее результаты доложили губернатору Тюменской области Александру Моору, который вместе с коллегами из автономных округов активно поддерживает идею создания межрегионального НОЦ. Он отметил, что все четыре заявленные темы приоритетны для региона. Речь идет об освоении и использовании ресурсов Арктики, повышении эффективности добычи углеводородного сырья, биологической безопасности человека, животных и растений, а также о взаимоотношениях человека, природы и технологий.

Новая встреча заинтересованных в создании НОЦ пройдет в ноябре. На ней будут окончательно сформулированы основные направления работы центра и конкретные темы и проекты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 сентября 2018 года на заседании Совета при президенте России по стратегическому планированию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Наука».

В рамках нацпроекта уже в 2019 году планируется создать не менее пяти НОЦ, а также вовлечь в научный процесс не менее 250 крупных российских компаний, обучить порядка 10 тыс. специалистов на местах.