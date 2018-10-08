Названы самые популярные российские курорты в межсезонье

Москва, , 12:38 — REGNUM Самым популярным у российских туристов курортом в середине осени стала Ялта, об этом свидетельствует рейтинг сервиса Tvil, который был составлен по данным бронирования отелей и апартаментов на октябрь 2018 года.

В топ-5 также вошли Сочи, Алушта, Феодосия и Анапа. Отдых в межсезонье в Ялте в среднем стоит 1920 рублей в сутки. В Сочи и Алуште — 1650 рублей, в Феодосии и Анапе — 1530 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в топ-5 направлений самых популярных направлений, куда на ноябрьские праздники планируют поехать российские туристы, вошли: Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и ОАЭ. Туррпораторы отмечают, что российские граждане предпочитают безвизовые страны с пляжным отдыхом.

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