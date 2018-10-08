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Университеты Казани и Канадзавы договорились работать по двойному диплому

Общество

Соглашение подписано в рамках визита руководителей вуза и региона в Японию

Казань, 8 октября 2018, 11:50 — REGNUM  Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров и ректор Университета Канадзавы (Япония) Коэтцу Ямазаки подписали меморандум о системе двойных дипломов, который позволит проводить согласованную подготовку специалистов по всем направлениям, действующим в вузах-партнерах. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба российского университета.

Соглашение подписано в рамках визита руководителей вуза и региона в Японию.

Отмечается, что по направлению совместной подготовки специалисты вузы сотрудничали и ранее: в начале этого года стороны заключили соглашение о студенческом и академическом обмене, а также о проведении исследований в области изучения онкологических заболеваний совместно с Республиканским онкологическим диспансером министерства здравоохранения Татарии.

К октябрю 2018 года более 70 студентов из Японии посетили КФУ для обучения по различным образовательным программам. В свою очередь, более 20 студентов КФУ посетят японский университет. В июле в Университете Канадзавы начал работать офис КФУ, а в сентябре аналогичная структура японского университета открылась в Казани.

Как сообщил ректор Канадзавского университета, профессор Ямазаки, этот вуз входит в список 20-ти лучших университетов Японии. В настоящее время здесь обучается более 10 тыс. человек, включая 350 иностранных студентов.

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