Олимпиадные школы МФТИ и КФУ провели подготовку школьников из 11 стран

Казань, , 12:23 — REGNUM Московский физико-технический институт (МФТИ) и Казанский федеральный университет (КФУ) организовали первый в России университетский лагерь для обучения школьников из 11 стран мира, сообщает 13 августа пресс-служба казанского вуза.

Обучение проводилось с 10 июня по 11 августа 2018 года в рамках первого в России университетского лагеря. В мероприятиях приняли участие 700 школьников 7−11 классов из России, США, Великобритании, Франции, Китая, Республики Корея, Молдавии и других стран.

«На Олимпиадных школах участники в интенсивном режиме и в условиях здоровой конкуренции получают опыт решения олимпиадных задач — интересных и мотивирующих к поиску нестандартных подходов. Треть наших выпускников побеждают на различных этапах ВОШ и в других олимпиадах, а некоторые доходят до международного уровня», — рассказал основатель Олимпиадных школ МФТИ, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ Алексей Малеев.

Отмечается, что школьники занимались с преподаватели из ведущих российских и зарубежных вузов: МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль), Ecole Polytechnique, института Vedecom (Франция) и других. Кроме учебы, ребята принимали участие в спортивных соревнованиях, играх, квестах и слушали научно-популярные лекции.

Следующий набор на Олимпиадные школы МФТИ состоится в период зимних каникул, он порадует школьников новой учебной программой.

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