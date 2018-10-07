Как в России отметили День Рождения президента РФ

Москва, , 19:45 — REGNUM В воскресенье, 7 октября, в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина движение Putin Team на фоне здания СПГУ развернуло баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.

В Крыму и Севастополе проходит акция «Путин наш» — организаторы раздают наклейки на автомобили. Таким образом обыгрывается интернет-мем «Крым наш».

https://www.instagram.com/p/BooUaY1gxfZ/

https://www.instagram.com/p/BooV1EHgsVM/

В окнах многоэтажных домов в ряде городов России появляются государственные флаги и самодельные плакаты с поздравлениями президента Владимира Путина с Днем рождения.

Амурская область:

Еврейская АО:

Республика Алтай:

Иркутск:

https://www.instagram.com/p/Bon-epNBVv7/

Пермский край:

Мурманская область:

Оренбургская область:

Волгоградская область:

Архангельская область:

Саратовская область:

Кировская область:

Нижегородская область:

Санкт-Петербург:

https://www.instagram.com/p/BooFEokhB2I/

Пензенская область:

https://www.instagram.com/p/BooGT8ZHSjK/

Томская область:

Свердловская область:

В социальных сетях свои поздравления разместили звезды спорта и эстрады.

Дмитрий Тарасов, игрок «Локомотива»:

https://www.instagram.com/p/Bon3lk7Af2m

Анна Заворотнюк:

https://www.instagram.com/p/Bon2fhRhqke/

Евгений Петросян:

https://www.instagram.com/p/Bon9pwjFGQz/

Эдгар Запашный:

https://www.instagram.com/p/Bom2kS1B7qM/

Ольга Бузова:

https://www.instagram.com/p/BooJ47UHCZ2/

Певица Валерия:

https://www.instagram.com/p/BooDQkeAXbX/

Анна Семенович:

https://www.instagram.com/p/Bon8StjnyBh/

Стас Дужников:

https://www.instagram.com/p/Boocz9wn-xV/

Доминик Джокер:

https://www.instagram.com/p/BooDWIDFJsf/

Баскетболист Виталий Фридзон:

https://www.instagram.com/p/BooVQJUlRMd/

Артист Вячеслав Манучаров:

https://www.instagram.com/p/BooVuLSFilv/

Телеведущая и актриса Алина Артц:

https://instagram.com/p/Bon1Ap6DyM4/

Участники ансамбля, пенсионеры с активной жизненной позицией, собираются на репетиции трижды в неделю и поют песни, а сегодняшняя встреча совпала с важной датой. Народный коллектив не смог упустить возможность поздравить лидера с его праздником.

«Несмотря на наш возраст, мы сейчас активно пользуемся интернетом, и знаем, что теперь связаться с президентом стало намного проще: можно снять ролик, отправить его в Сеть и президент получит наше искреннее поздравление. Раньше пришлось бы письма писать, а теперь выложил ролик — и тебя услышат и увидят», — прокомментировала событие участница ансамбля Галина Степановна.

«Уральские самоцветы» — знаменитый уральский народный ансамбль ветеранов, состоящий из 16 человек в возрасте от 50 до 77 лет. Руководитель ансамбля — Сергей Романов. Хор активно участвует в творческой жизни Орджоникидзевского района, города Екатеринбурга и всей Свердловской области. Выступление хора «Уральские самоцветы» — это всегда яркое и запоминающееся событие, объединяющее людей разных возрастов.

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